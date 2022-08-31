Пока вы не уснули: пророчество Трампа о России и скандал в НАТО

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«В ООН хихикали»: в США напомнили пророчество Трампа о России

Старший редактор The American Conservative Род Дреер напомнил, что экс-президент США Дональда Трамп предупреждал Европу об угрозе энергетической зависимости от России. Тогда над Трампом «хихикали», но он оказался прав.

В 2018 году в своей речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН Трамп раскритиковал Германию за строительство газопровода «Северный поток-2». Он заявил, что Германия «окажется в полной зависимости от российского сырья», если не изменит свой курс.

В НАТО разгорелся скандал

Штаб сухопутных войск НАТО поздравил Турцию с Днем вооруженных сил, чем спровоцировал настоящий скандал. Греция сочла поздравление неуместным и неприемлемым. Об этом пишет Sputnik.

Дело в том, что День вооруженных сил в Турции отмечается 30 августа в день победы турецких военных над греческими при Думлупынаре в 1922 году. В этом году Турция отмечает 100-летнюю годовщину победы над греками.

В Кремле рассказали о реакции Путина на смерть Горбачева

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он добавил, что глава государства направит телеграмму родным и близким бывшего политика. Горбачёв умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва», — сказал Песков.

Иран передал Лаврову послание из Европы по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации вокруг Украины. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте российского дипведомства.

Послание одного из лидеров стран Европы было передано по просьбе, с которой он обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси.

«Там были идеи относительно помощи миру и спокойствию и прекращению боевых действий, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили», — уточнил глава иранского МИД по итогам переговоров с российским коллегой.

Москвичам определили сроки возвращения тепла

Холодная погода, обрушившаяся на столицу, продержится до начала новой недели. Затем придет потепление. Об этом рассказал "РГ" начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Новую волну тепла ждем на будущей неделе с 7 сентября, - рассказал Варакин. - С этого времени снова должна установиться сухая и теплая погода. Высоких температур не ждем, +25 не будет, но температура воздуха превысит норму".

Пять европейских стран запретят въезд россиянам

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление стран. В нем подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.

Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, — говорится в заявлении.

Песков объяснил суть мюнхенской речи Путина

Президент России Владимир Путин в своей программной мюнхенской речи взывал к мудрости политиков, но они были слишком «кровожадные и недружественные», чтобы его услышать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности российский лидер Владимир Путин произнес речь, в ходе которой жестко раскритиковал внешнюю политику США и идею однополярного мироустройства. Он также выступил против приближения НАТО к границам России.

«Газпром» нашел замену европейским покупателям газа

Энергетическая компания «Газпром» нашла замену европейским покупателям газа — в настоящий момент ведется подготовка маршрута для поставок газа в Китай. Об этом сообщает глава компании Алексей Миллер.

«Мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это „дальневосточный“ маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его слова приводит РИА «Новости».

В Кремле ответили на требование Турции отдать Крым Украине

Требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не мешает нам взаимодействовать с Турцией там, где выгодно. Мы ценим усилия Анкары по решению сложных ситуаций», — заявил Песков во время марафона «Знание».

Кокорин перешел в кипрский клуб

Российский нападающий Александр Кокорин перешел из итальянского футбольного клуба «Фиорентина» в кипрский «Арис». Об это сообщает РИА «Новости. Спорт».

Играть за кипрский клуб 31-летний Кокорин будет на правах аренды. Подробности соглашения пока не уточняются.