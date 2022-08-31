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14 минут назад

Зеленский призвал запретить российские телеканалы в ЕС

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) запретить вещание всех российских государственных телеканалов на своей территории. Об этом он заявил во время выступления на «Форуме 2000» в Праге, передает РИА Новости.

Зеленский обратился к Евросоюзу с очередным антироссийским призывом
Фото: ReutersReuters

Украинский лидер подчеркнул, что «ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС», и в очередной раз призвал страны Евросоюза запретить въезд для россиян, а также заблокировать банковскую систему РФ.

Зеленский озвучил желаемый конец российско-украинского конфликта

Ранее Зеленский в своем видеообращении пообещал каждому российскому военному «украинский ответ» за участие в спецоперации.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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