Зеленский обратился к Евросоюзу с очередным антироссийским призывом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) запретить вещание всех российских государственных телеканалов на своей территории. Об этом он заявил во время выступления на «Форуме 2000» в Праге, передает РИА Новости.

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Украинский лидер подчеркнул, что «ни одному российскому государственному каналу нельзя позволить работать на территории ЕС», и в очередной раз призвал страны Евросоюза запретить въезд для россиян, а также заблокировать банковскую систему РФ.