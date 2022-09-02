Германия отправит дипломата на похороны Горбачева в Москве

«Федеральное правительство будет представлять поверенный в делах нашего посольства в Москве», — заявил он, комментируя присутствие дипломата на прощании.

Политик умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

Похороны Горбачева пройдут в субботу, 3 сентября. Он будет погребен на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов. Первого сентября глава государства Владимир Путин уже попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице перед вылетом в Калининград. Кроме того, память советского лидера почтут в Германии перед началом дебатов в бундестаге 7 сентября.