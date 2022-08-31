В Китае прокомментировали смерть Михаила Горбачева

Китайское общество неоднозначно отреагировало на сообщение об уходе из жизни бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Эксперты напомнили о его успехах, важной роли в становлении отношений между СССР и КНР. Вместе с тем, аналитики раскритиковали его внутреннюю и внешнюю политику. Об этом пишет Global Times.

В частности, в МИД Китая выразили соболезнования в связи с кончиной Горбачева. Кроме того, дипломаты напомнили, что политик «внес активный вклад в нормализацию отношений между Китаем и Советским Союзом».

Автор статьи Чен Цинцин подчеркнула, что экс-глава СССР был молодым, энергичным, стремился к переменам. Но в России он стал «объектом жгучей ненависти огромной части своих сограждан». По ее мнению, отношение к нему не изменилось за прошедшие десятки лет. Люди не смогли простить ему перенесенные тяжелые испытания.

По данным обозревателя, президент России Владимир Путин извлек уроки из наследия советского лидера. Горбачев пошел на компромисс с Западом, отвернулся от социалистической системы. Глава России поставил национальные интересы превыше всего, в результате, страна вернулась на свой, собственный путь развития.