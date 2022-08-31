"Энергоатом" подтвердил прибытие миссии МАГАТЭ в Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье. Об этом сообщили в украинском «Энергоатоме», передает РИА «Новости».

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«Сегодня, 31 августа 2022 года, около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье», — говорится в сообщении.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация постоянной миссии на Запорожской АЭС является одной из наиболее важных вещей, которые он хочет сделать.

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник ООН сообщал, что через Киев и подконтрольную украинской стороне территорию будет осуществляться заезд миссии на Запорожскую атомную электростанцию.