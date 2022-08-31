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34 минуты назад

Президент Молдавии не исключает прекращения поставок газа из России

Газета.Ruиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа в связи тем, что зимой цены на него могут вырасти. Об этом она сообщила телеканалу «Голос Бессарабии».

Президент Молдавии не исключает прекращения поставок газа из России
Фото: ReutersReuters

«Есть риск, что «Газпром» перекроет поставку газа. Однако даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъемными. Это значит, что нам надо попытаться сократить потребление газа, где это возможно. Заменить его и, как видите, мы пытаемся сделать это хотя бы для системы централизованного отопления Кишинева», — сказала она.

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии не успеет завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» в установленный срок до 1 октября 2022 года.

По итогам телефонного разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером Спыну сообщил, что «Газпром» пошел на уступки Молдавии, разрешив продлить сроки аудита до начала октября. Однако это предложение не устроило вице-премьера республики.

В мире,Алексей Миллер,Газпром,
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