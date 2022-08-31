Президент Молдавии не исключает прекращения поставок газа из России

«Есть риск, что «Газпром» перекроет поставку газа. Однако даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъемными. Это значит, что нам надо попытаться сократить потребление газа, где это возможно. Заменить его и, как видите, мы пытаемся сделать это хотя бы для системы централизованного отопления Кишинева», — сказала она.