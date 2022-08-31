Германия придумала план перестройки отношений с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к стратегической перестройке политики ЕС в отношении России. Об этом сообщает Welt.

На неформальной встрече глав МИД ЕС, прошедшей 30 - 31 августа, Бербок предложила план, включающий четыре центральных пункта: укрепление собственной обороны ЕС, поддержку «противников российского режима», поддержку Украины и работу с глобальными партнерами по защите международного права.

Бербок отметила, что план был разработан ею вместе с французским министром иностранных дел Катрин Колонна. На встрече в Праге министры других стран ЕС получили документ в качестве предложения для обсуждения.

В тексте «очень четко указано», какой должна быть цель поддержки Украины: Бербок и Колонна считают, что российская спецоперация «должна обернуться стратегической неудачей». Эта неудача определяется «в самом широком смысле» и включает в себя разрыв энергетических связей ЕС с Россией.

В плане подчеркивается, что поддержка Украины имеет свою цену, которая, вероятно, возрастет.

Бербок подчеркнула, что усилия по стратегической коммуникации должны быть направлены на то, чтобы показать, как поддержка Украины повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции необходимы и эффективны.

Ранее свои отношения с Россией решила пересмотреть НАТО. На июньском саммите члены НАТО приняли новую стратегическую доктрину, отразившую украинский кризис и растущее влияние Китая.