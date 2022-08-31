Президент Узбекистана обвинил СССР в уничтожении цвета узбекской нации

«Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации», — заявил Мирзиеев.