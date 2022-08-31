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22 минуты назад

Пять европейских стран запретят въезд россиянам, если этого не сделает ЕС

News.ru

Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление стран. В нем подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.

Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.

Евросоюз определился в вопросе запрета виз россиянам

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва внимательно следит за обсуждением ЕС вопроса о визовых ограничениях для Россиян. Он заверил, что в случае принятия запрета, жители Евросоюза также столкнуться с неудобствами при поездках в РФ. Пресс-секретарь президента добавил, что намерение европейских политиков ввести запрет на выдачу виз — «еще одна спираль безрассудного русофобского отношения к нашей стране».

В мире,Видео,Петер Сийярто,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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