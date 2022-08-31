Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России, пишет газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление стран. В нем подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.

Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Министрам иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Праге не удалось согласовать введение общего запрета на выдачу виз гражданам России. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, он сам и многие его коллеги высказались против данной меры.