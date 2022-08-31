В НАТО разгорелся скандал

Штаб сухопутных войск НАТО поздравил Турцию с Днем вооруженных сил, чем спровоцировал настоящий скандал. Греция сочла поздравление неуместным и неприемлемым. Об этом пишет Sputnik.

Дело в том, что День вооруженных сил в Турции отмечается 30 августа в день победы турецких военных над греческими при Думлупынаре в 1922 году. В этом году Турция отмечает 100-летнюю годовщину победы над греками.