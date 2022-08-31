В НАТО разгорелся скандал

Штаб сухопутных войск НАТО поздравил Турцию с Днем вооруженных сил, чем спровоцировал настоящий скандал. Греция сочла поздравление неуместным и неприемлемым. Об этом пишет Sputnik.
Дело в том, что День вооруженных сил в Турции отмечается 30 августа в день победы турецких военных над греческими при Думлупынаре в 1922 году. В этом году Турция отмечает 100-летнюю годовщину победы над греками.
Сообщение с поздравлением появилось в Twitter штаба сухопутных войск НАТО. Греция сочла поздравления неуместными и выразила жесткий протест генеральному секретарю НАТО.
«После сообщения штаб-квартиры сухопутных войск НАТО, расположенной в Измире, о Дне вооруженных сил Турции, постоянный представитель Греции при НАТО выразил жесткий протест генеральному секретарю НАТО, подчеркнув, что это сообщение не только неуместно, но и неприемлемо», - сообщил МИД Греции.
Также военные власти Греции в НАТО сделают аналогичное представление в Верховном штабе альянса, в который входит штаб сухопутных войск.