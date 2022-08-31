Высокопоставленных чиновников ФРГ обвинили в шпионаже на Россию

Двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

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«Доверенные лица главы министерства Роберта Хабека якобы натолкнулись на „несоответствия“, которые выражались в том, что зачастую аргументация отражала позицию не правительства ФРГ, а российской стороны», — пишет издание.

Газета уточняет, что данный факт вскрылся во время изучения внутренних документов по «Северному потоку — 2». Кроме того, подозрения в шпионаже, по словам министра, подтвердились и после заполнения газовых хранилищ, а также отчета о безопасности снабжения ФРГ.