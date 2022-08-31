Эск-посол Украины «набросился» на министра обороны ФРГ

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник обрушился на главу министерства обороны Германии Кристину Ламбрехт, заявившую об истощении запасов бундесвера из-за помощи Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

В июле Киев решил отозвать Мельника, он остается послом Украины в Германии до 14 октября. Этому решению предшествовал ряд скандалов и резких высказываний дипломата. В частности, он порекомендовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу».

Недовольство у Андрея Мельника вызвало и сделанное накануне главой Минобороны Германии заявление о том, что бундесвер достиг пределов своих возможностей по поставкам оружия Киеву.

«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера исчерпаны? В самом деле?» - поинтересовался исполняющий обязанности посла в соцсетях.