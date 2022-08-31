Эксперты МАГАТЭ прибыли в Запорожье

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Эксперты миссии находятся на пути к Запорожской АЭС. Речь идет о колонне из примерно 20 автомобилей, включая машину скорой помощи и автомобили с надписью «ООН».

Запорожская АЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

Власти Энергодара (там расположена ЗАЭС) сообщали, что украинские силы наносили удары по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.