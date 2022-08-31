Евросоюз определился в вопросе запрета виз россиянам

Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о запрете на выдачу шенгенских виз российским туристам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

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Министр подчеркнул, что многие выступили против такого запрета.

Визовые ограничения обсуждались 30 - 31 августа на неформальной встрече министров ЕС в Праге.

Эти меры должны были стать компромиссом между странами ЕС, которые хотят полного запрета на въезд для российских туристов, и государствами, опасающимися изоляции российского общества.