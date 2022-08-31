Евросоюз определился в вопросе запрета виз россиянам

Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о запрете на выдачу шенгенских виз российским туристам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
Министр подчеркнул, что многие выступили против такого запрета.
Визовые ограничения обсуждались 30 - 31 августа на неформальной встрече министров ЕС в Праге.
Эти меры должны были стать компромиссом между странами ЕС, которые хотят полного запрета на въезд для российских туристов, и государствами, опасающимися изоляции российского общества.
СМИ писали, что компромиссным решением станет приостановка упрощенного визового режима России с ЕС - в таком случае россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.