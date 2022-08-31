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27 минут назад

Лаврову передали послание одного из лидеров ЕС по Украине

Никита Бородкин

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян передал своему российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал после переговоров с главой МИД РФ.

По словам Абдоллахияна, с соответствующей просьбой европейский политик обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси. В послании якобы были идеи по установлению мира и спокойствия, а также прекращению боевых действий на Украине. Дипломат отметил, что они обсудили эти инициативы с Лавровым.

Глава МИД РФ же заявил, что Москва благодарна Тегерану за взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины и за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности.

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Напомним, что сейчас на Украине продолжается спецоперация Вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации. Президент России Владимир Путин 24 февраля заявлял, что одна из ее целей — защита от действий киевского режима населения Донбасса.

В мире,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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