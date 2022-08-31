Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян передал своему российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров по ситуации на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал после переговоров с главой МИД РФ.

По словам Абдоллахияна, с соответствующей просьбой европейский политик обратился к президенту Ирана Ибрахиму Раиси. В послании якобы были идеи по установлению мира и спокойствия, а также прекращению боевых действий на Украине. Дипломат отметил, что они обсудили эти инициативы с Лавровым.

Глава МИД РФ же заявил, что Москва благодарна Тегерану за взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины и за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности.