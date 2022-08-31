«В ООН хихикали»: в США напомнили пророчество Трампа о России

Старший редактор The American Conservative Род Дреер напомнил, что экс-президент США Дональда Трамп предупреждал Европу об угрозе энергетической зависимости от России. Тогда над Трампом «хихикали», но он оказался прав.

В 2018 году в своей речи на 73-й сессии Генассамблеи ООН Трамп раскритиковал Германию за строительство газопровода «Северный поток-2». Он заявил, что Германия «окажется в полной зависимости от российского сырья», если не изменит свой курс.

Трамп также перечислил успехи, которых добилась его администрация, чем вызвал смех в зале.

«Вы помните, как немецкие дипломаты в ООН хихикали, когда президент Трамп предупредил их, что они пожалеют, что так зависят от российских нефти и газа? Помните, как над ним издевались некоторые в СМИ?» - отметил Дреер.

По его мнению, лидеры ЕС поставили экономику континента на грань краха, который может случиться уже этой зимой.

«Не нужно считать Владимира Путина хорошим человеком, чтобы признать, что у континента, столь сильно зависящего от российской нефти и газа, не так много вариантов», - подчеркнул журналист.

Он добавил, что именно Вашингтон подтолкнул европейцев занять жесткую позицию по отношению к Путину. До этого власти США «загнали собственную страну в трясину Ирака и Афганистана», а теперь Вашингтон, Брюссель и другие западноевропейские столицы загоняют Запад в депрессию, заявил Дреер.