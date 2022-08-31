«Горбачев являлся тем, с чьей легкой руки начались все эти античеловеческие зверства не только в Азербайджане, но на всем постсоветском пространстве. Палач азербайджанского народа и его подручные с чувством большой ненависти относились не только к азербайджанцам, но и ко всем мусульманам», — пишут журналисты первого издания.