СМИ Азербайджана припомнили умершему президенту СССР Михаилу Горбачеву подавление местной оппозиции в январе 1990 года в Баку, которое привело к смерти более сотни человек. В частности, «палачом азербайджанского народа» политика назвали издания Day.az и Caliber.az.
«Горбачев являлся тем, с чьей легкой руки начались все эти античеловеческие зверства не только в Азербайджане, но на всем постсоветском пространстве. Палач азербайджанского народа и его подручные с чувством большой ненависти относились не только к азербайджанцам, но и ко всем мусульманам», — пишут журналисты первого издания.
В Caliber.az Горбачева также назвали «организатором трагических событий, когда в ночь с 19 на 20 января 1990 года части советской армии вошли в Баку и учинили расправу над мирным населением».
Речь идет о событиях, которые вошли в историю как Черный январь, когда подразделения советской армии подавили в Баку выступления националистической части оппозиции. Согласно официальной версии, 20 января 1990 года войска были введены в город для предотвращения там армянских погромов, якобы спровоцированных членами Народного фронта Азербайджана. В результате тех событий погибли более сотни мирных жителей, подавляющее большинство — этнические азербайджанцы.
Ранее сообщалось, что китайские обозреватели и пользователи сети испытывают смешанные чувства из-за смерти единственного президента СССР Михаила Горбачева.