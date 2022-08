Обзор иноСМИ: долг немцев перед Горбачевым и претензии Сербии к Лаврову

Шольц заявил о немцах в долгу перед Горбачевым

Лаврова обвинили в злоупотреблении отказом Сербии от санкций

«Бессмертные медузы» против человеческого старения

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, Мария Паскуаль-Торнер, Виктор Кесада и их коллеги из Университета Овьедо продемонстрировали генетическую последовательность Turritopsis dohrnii - единственного известного вида медуз, способного многократно возвращаться в личиночную стадию уже после полового размножения. Ученые обнаружили, что Turritopsis dohrnii имеет в своем геноме вариацииа, способные улучшить копирование и восстановление ДНК.