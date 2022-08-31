Обзор иноСМИ: долг немцев перед Горбачевым и претензии Сербии к Лаврову

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Шольц заявил о немцах в долгу перед Горбачевым

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева и назвал его «мужественным реформатором и дальновидным политиком». В своем твиттере Шольц написал, что именно смелость Горбачева, его стремление к прозрачности и его непреклонность - «сделали его таким, какой он есть».

Шольц подчеркнул, что немцы многим обязаны Горбачеву - его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны и воссоединения Европы и Германии.

«У себя на родине Михаил Горбачев не получил должного уважения и благодарности. Германия склоняется перед ним», - написал канцлер.

Лаврова обвинили в злоупотреблении отказом Сербии от санкций

Сербский вице-премьер, министра горного дела и энергетики Зорана Михайлович заявила, что глава МИД России Сергей Лавров злоупотребляет отказом Белграда поддержать санкции против РФ. Министр подчеркнула, что Лавров преподносит позицию Белграда как поддержку российской спецоперации на Украине, пишет «Правда».

На самом деле Сербия не одобряет действия Москвы, сказала Михайлович. По ее словам, Сербия явно показала это, проголосовав за резолюцию ООН, осуждающую Россию. Решение Белграда не присоединяться к санкциям министр объяснила независимой политикой страны. Михайлович заявила, что из-за Лаврова на президента Александра Вучича и правительство Сербии оказывается дополнительное давление. «Хотя он [Лавров] говорит о дружбе между двумя странами, таким поведением он показывает обратное на практике», - заключила она.

«Бессмертные медузы» против человеческого старения

Испанские ученые расшифровали генетический код «бессмертной медузы» - существа, способного многократно возвращаться в состояние постэмбрионального развития. Как отмечает Reuters, это открытие дает надежду раскрыть секрет уникального долголетия медуз и найти новые способы борьбы с человеческим старением.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, Мария Паскуаль-Торнер, Виктор Кесада и их коллеги из Университета Овьедо продемонстрировали генетическую последовательность Turritopsis dohrnii - единственного известного вида медуз, способного многократно возвращаться в личиночную стадию уже после полового размножения. Ученые обнаружили, что Turritopsis dohrnii имеет в своем геноме вариацииа, способные улучшить копирование и восстановление ДНК.

Россия: от «взгляда на Восток» к «стратегическому развороту на Восток»

На фоне ухудшения отношений России с США и санкций Запада начались разговоры о том, что Россия «смотрит на Восток» в вопросах национальной безопасности и стратегии развития. В последнее время речь идет уже не о «взгляде на Восток», а о «стратегическом развороте на Восток», пишет «Хуаньцю шибао».

Россия активно развивает экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. «Стратегический сдвиг» включает в себя концепцию поиска партнеров на востоке, а также попыток трансформировать международный порядок в интересах России.

«Безответственность США подталкивает дедолларизацию»

Повышение процентных ставок, объявленное американским регулятором - Федеральной резервной системой (ФРС) США, уже привело к тому, что доллар достиг самого высокого уровня за многие годы; с дальнейшим повышением ставок эта тенденция лишь укрепится. По версии Global Times, Штаты пытаются удержать господство доллара «безответственной политикой».