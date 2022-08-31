Австрия согласилась на компромиссы по визам для россиян

Австрия готова обдумать компромиссы по визовым ограничениям для граждан России, заявил глава МИД страны Александер Шалленберг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радио ORF.
По его словам, в частности страна предлагает приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме для россиян. Однако прекращение всех связей с Россией вряд ли станет умным шагом.
«Мы, конечно, готовы обдумать, можно ли достичь компромисса. Например, вариант с прекращением соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тогда визовые сборы станут выше, им [россиянам] придется сдавать больше документов. Но обрубить все связи и вместе с водой выплеснуть ребенка, не знаю, будет ли это умным шагом», - сказал Шалленберг.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предложила приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией, в частности, отменить многолетние шенгенские визы. Она подчеркнула, что ФРГ занимает серединную позицию по вопросу возможного запрета на выдачу виз россиянам.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение ограничений на выдачу шенгенских виз россиянам исходя из своих интересов. Он добавил, что европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России. Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно отслеживают эту ситуацию.