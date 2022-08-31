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33 минуты назад

В Запорожской области отказались ускорить очередь для МАГАТЭ

Lenta.ru

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказано в ускорении очереди на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

В Запорожской области отказались ускорить очередь для МАГАТЭ
Фото: ReutersReuters

«Пока что на нашей территории этой миссии нет, они стоят где-то в очереди [со стороны Запорожья]. Нас просили ускорить, я сказал, что нет, пусть стоят как все в очереди, посмотрят на неподконтрольные пока нам территории», — рассказал он.

Он также посоветовал делегации агентства пообщаться в людьми, которые стоят в очереди.

Ранее сообщалось, что власти региона не стали выдавать спецпропуска для миссии на въезд в область.

«А могли бы безопасно, быстро и без препонов добраться из России через освобожденную территорию», — заметил член главного совета областной администрации ВладВладимир Рогов.

В мире,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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