В Запорожской области отказались ускорить очередь для МАГАТЭ

«Пока что на нашей территории этой миссии нет, они стоят где-то в очереди [со стороны Запорожья]. Нас просили ускорить, я сказал, что нет, пусть стоят как все в очереди, посмотрят на неподконтрольные пока нам территории», — рассказал он.