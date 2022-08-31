Австрия готова к компромиссам по визам для россиян

Вена готова изучить возможности компромиссов по визовым ограничениям для россиян. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

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Дипломат подтвердил готовность австрийской стороны обдумать компромиссные варианты, такие, как прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Он напомнил, что в этом случае визовые сборы вырастут и гражданам России придется сдавать больше документов.

«Но обрубить все связи и вместе с водой выплеснуть ребенка, не знаю, будет ли это умным шагом», — заключил Шалленберг.