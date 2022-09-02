В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Evening Standard: Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон

Газета.Ruиещё 3

Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Об этом сообщает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

"Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон"
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ReutersVyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Автор пишет, что действия Вооруженных сил Украины носят скорее символический, нежели стратегический характер. Фокс отметил, что украинский президент Владимир Зеленский пошел на это, даже несмотря на то, что военные советники выступали против, так как армия не готова к такому.

"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", - сообщает обозреватель.

Фокс также предположил, что Зеленский пошел на этот шаг в связи с тем, что боялся лишиться поддержки союзников, в частности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ. 1 сентября Минобороны России заявило, что украинские войска в ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потеряли 31 танк и более 350 военных.

Ранее глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщал, что после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск более 2 тысяч раненых из ВСУ доставлены в госпитали и больницы Николаева, городские морги забиты. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители