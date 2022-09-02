Украина не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон. Об этом сообщает обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Автор пишет, что действия Вооруженных сил Украины носят скорее символический, нежели стратегический характер. Фокс отметил, что украинский президент Владимир Зеленский пошел на это, даже несмотря на то, что военные советники выступали против, так как армия не готова к такому.

"Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться", - сообщает обозреватель.

Фокс также предположил, что Зеленский пошел на этот шаг в связи с тем, что боялся лишиться поддержки союзников, в частности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ. 1 сентября Минобороны России заявило, что украинские войска в ходе безуспешных попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении потеряли 31 танк и более 350 военных.

Ранее глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов сообщал, что после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск более 2 тысяч раненых из ВСУ доставлены в госпитали и больницы Николаева, городские морги забиты. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.