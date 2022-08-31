Экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева "выдающимся мировым политиком". Об этом говорится в ее заявлении в связи со смертью первого и единственного президента СССР, которое опубликовано в среду на сайте бывшего главы правительства ФРГ.
"Горбачев писал мировую историю. Он на своем примере показал, как отдельный государственный деятель может изменить мир к лучшему", - указала Меркель.
Она отметила, что узнала о смерти Горбачева с "большой грустью".
"Михаил Горбачев коренным образом изменил и мою жизнь. Я этого никогда не забуду", - подчеркнула экс-канцлер, которая выросла в бывшей ГДР.
По мнению Меркель, без мужества первого президента СССР и инициированных им преобразований "была бы невозможна и мирная революция в ГДР".
"Я до сегодняшнего дня чувствую страх, который ощущала вместе со многими жителями ГДР в 1989 году в ожидании, будут ли снова, как и в 1953 году, разъезжать по улицам танки, когда мы кричали "Мы народ" и позже - "Мы один народ", - написала Меркель.
"Однако в этот раз в отличие от 1953 года танки не разъезжали и не звучали выстрелы", - отметила она, вспоминая о времени объединения Германии.
Меркель считает, что Горбачев не стал препятствовать стремлению жителей ГДР к свободе. "Более того, он позволил объединенной Германии стать членом НАТО", - заметила она.
Первый и единственный президент СССР умер 30 августа на 92-м году жизни.