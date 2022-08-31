"Я до сегодняшнего дня чувствую страх, который ощущала вместе со многими жителями ГДР в 1989 году в ожидании, будут ли снова, как и в 1953 году, разъезжать по улицам танки, когда мы кричали "Мы народ" и позже - "Мы один народ", - написала Меркель.