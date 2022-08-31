Папа Римский заявил об уже идущей третьей мировой войне

Папа Римский Франциск заявил, что мир сегодня проживает третью мировую войну. Такое мнение он высказал в среду во время коллективной аудиенции, приветствуя верующих из Польши и вспоминая годовщину начала Второй мировой войны.
"Завтра вы будете вспоминать годовщину начала Второй мировой войны, которая так болезненно отразилась на польском народе. Сегодня мы проживаем третью [мировую войну]. Пусть память о прошлом опыте побуждает вас взращивать мир в себе, в своих семьях, в общественной и международной жизни", - сказал понтифик.
В июне глава Римско-католической церкви также высказывал мнение, что в мире была объявлена третья мировая война. При этом несколько лет назад он говорил, что мир "проживает третью мировую войну по частям".