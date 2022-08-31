Горный призрак: необычное природное явление показали на видео

На пике Советов, расположенном в горах Алматы, запечатлели на видео необычное природное явление – горный призрак. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятую очевидцами запись.

Горный или броккенский призрак – явление, когда тень наблюдателя появляется на поверхности облаков, обычно оно наблюдается в условиях облачности или тумана. При этом увеличение размеров тени представляет собой оптическую иллюзию. Иногда такая тень окружается цветными кольцами, их образуют капли влаги, которые отражают солнечный свет.