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1 час назад

Горный призрак: необычное природное явление показали на видео

Денис Фьючин

На пике Советов, расположенном в горах Алматы, запечатлели на видео необычное природное явление – горный призрак. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший снятую очевидцами запись.

Горный или броккенский призрак – явление, когда тень наблюдателя появляется на поверхности облаков, обычно оно наблюдается в условиях облачности или тумана. При этом увеличение размеров тени представляет собой оптическую иллюзию. Иногда такая тень окружается цветными кольцами, их образуют капли влаги, которые отражают солнечный свет.

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