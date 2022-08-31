В Японии в чулане у мужчины поселилась бездомная женщина. О том, что он уже целый год сожительствует в доме с неизвестной дамой, которая еще и питается за его счет, японец узнал, установив камеру видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале https://t.me/retra.