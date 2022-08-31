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34 минуты назад

Японец обнаружил на видео прожившую год в его чулане женщину

Денис Фьючин

В Японии в чулане у мужчины поселилась бездомная женщина. О том, что он уже целый год сожительствует в доме с неизвестной дамой, которая еще и питается за его счет, японец узнал, установив камеру видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале https://t.me/retra.

Мужчина заподозрил неладное, когда стал замечать, что из дома пропадает еда. Чтобы выяснить, что происходит, он установил на кухне камеру, в объектив которой ночью попала женщина. На опубликованной в сети записи, похожей на фрагмент из японского хоррора, видно, как «соседка» спускается в помещение откуда-то сверху.

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