В Японии в чулане у мужчины поселилась бездомная женщина. О том, что он уже целый год сожительствует в доме с неизвестной дамой, которая еще и питается за его счет, японец узнал, установив камеру видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале https://t.me/retra.
Мужчина заподозрил неладное, когда стал замечать, что из дома пропадает еда. Чтобы выяснить, что происходит, он установил на кухне камеру, в объектив которой ночью попала женщина. На опубликованной в сети записи, похожей на фрагмент из японского хоррора, видно, как «соседка» спускается в помещение откуда-то сверху.