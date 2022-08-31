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34 минуты назад

Тайвань заявил о готовности атаковать Китай в случае вторжения

Газета.Ru

Тайвань воспользуется своим правом на самооборону и «контратаку», если силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) нарушат его административную границу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны острова.

Тайвань заявил о готовности атаковать Китай в случае вторжения
Фото: ReutersReuters

«Относительно самолетов и кораблей, зашедших в нашу морскую и воздушную территорию в пределах 12 морских миль, национальная армия [Тайваня] без исключений применит право на самооборону и контратаку», — сказал заместитель начальника Генштаба Линь Вэнь-Хуан.

Он добавил, что такое же правило распространяется и на дроны КНР.

Отмечается, что Китай продолжает военное патрулирование «высокой интенсивности» около Тайваня. На острове считают желание Пекина сделать Тайваньский пролив своим «внутренним морем» главным источником нестабильности в регионе.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда на материке была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а правившая до того в стране партия Гоминьдан сбежала на Тайвань. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. В 2022 году ситуация в регионе обострилась из-за визитов американских делегаций на Тайвань.

Ранее силы Тайваня впервые открыли огонь по подлетевшему к острову китайскому дрону.

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