В ходе обыска поместья Трампа нашли три секретных документа

Сотрудники ФБР изъяли более 100 документов, в том числе три секретных, в ходе обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

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«В ходе обыска были обнаружены три секретных документа в столах, расположенных в офисе Трампа. Также в доме найдено более 100 документов в 13 коробках или контейнерах с классификационными отметками. Некоторые из них – с грифом высочайшего уровня секретности», – передает ТАСС текст публикации The New York Times.

Издание также указывает, что сотрудникам спецслужб удалось найти «вдвое больше документов, чем было передано юристами Трампа добровольно по запросу правительства». Согласно информации газеты, «прокуратура теперь сосредоточена на уточнении фактов преступных действий Трампа и его окружения, направленных на то, чтобы помешать расследованию».

Ранее судья во Флориде заявила, что предварительно согласна с бывшим президентом США Дональдом Трампом о назначении эксперта для оценки части изъятых у него при обыске документов.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.