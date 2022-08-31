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56 минут назад

«Чемпион демократии»: мировые лидеры восхитились политикой Горбачева

Елена Прошина

Западные политики выразили соболезнования по поводу смерти экс-президента СССР Михаила Горбачева. Портал Ura.ru собрал высказывания мировых лидеров о вкладе политика историю.

«Чемпион демократии»: мировые лидеры восхитились политикой Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что Горбачев помог прекращению холодной войны между СССР и США и открыл путь в Европу.

«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения», — сказал Джонсон.

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал Макрон в соцсети.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс сказала, что опечалена смертью политика. По ее словам, Горбачев пытался обеспечить лучшую жизнь своим гражданам.

«Его жизнь имела важное значение, потому что без него и его мужества было бы невозможно мирно положить конец холодной войне», — сказала она.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Горбачева чемпионом демократии и человеком, который изменил историю XX века.

«Горбачев — чемпион демократии. Его дальновидности и здравого смысла будет недоставать особенно в этот трудный момент международной политики», — написал он в соцсети.

Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-году жизни после продолжительной болезни. Ранее стало известно, что его состояние ухудшилось. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении.

В мире,Политика,Эммануэль Макрон,Сильвио Берлускони,Борис Джонсон,Кондолиза Райс,Михаил Горбачев,Еврокомиссия,
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