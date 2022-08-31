«Чемпион демократии»: мировые лидеры восхитились политикой Горбачева

Западные политики выразили соболезнования по поводу смерти экс-президента СССР Михаила Горбачева. Портал Ura.ru собрал высказывания мировых лидеров о вкладе политика историю.
Президент Франции Эммануэль Макрон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что Горбачев помог прекращению холодной войны между СССР и США и открыл путь в Европу.
«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения», — сказал Джонсон.
«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — написал Макрон в соцсети.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс сказала, что опечалена смертью политика. По ее словам, Горбачев пытался обеспечить лучшую жизнь своим гражданам.
«Его жизнь имела важное значение, потому что без него и его мужества было бы невозможно мирно положить конец холодной войне», — сказала она.
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Горбачева чемпионом демократии и человеком, который изменил историю XX века.
«Горбачев — чемпион демократии. Его дальновидности и здравого смысла будет недоставать особенно в этот трудный момент международной политики», — написал он в соцсети.
Напомним, Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-году жизни после продолжительной болезни. Ранее стало известно, что его состояние ухудшилось. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении.