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24 минуты назад

«Он изменил ход истории»: Генсек ООН высказался о Горбачеве

Алиса Селезнёва

Генсека ООН Антониу Гутерреша выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева, подчеркнув, что тот сделал больше кого бы то ни было для мирного окончания холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

«Он изменил ход истории»: Генсек ООН высказался о Горбачеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гутерреша, Горбачев сумел изменить ход истории и мирно закончить холодную войну, став «единственным в своем роде государственным деятелем».

«От имени ООН я выражаю искренние соболезнования семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации. (…) Мир потерял выдающегося глобального лидера, убежденного сторонника мультилатерализма и неутомимого борца за мир», - заявил генсек ООН.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой.

Время правления Горбачева запомнилось политикой гласности и заявлениями о прекращении гонки вооружений. А начатый им в 1985 году процесс «перестройки» подразумевал модернизацию экономики страны. Также при Горбачеве велась кампания по борьбе с алкоголизмом.

В мире,Антониу Гутерреш,Михаил Горбачев,ООН,Правительство РФ,
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