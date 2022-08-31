«Он изменил ход истории»: Генсек ООН высказался о Горбачеве

Генсека ООН Антониу Гутерреша выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева, подчеркнув, что тот сделал больше кого бы то ни было для мирного окончания холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам Гутерреша, Горбачев сумел изменить ход истории и мирно закончить холодную войну, став «единственным в своем роде государственным деятелем».

«От имени ООН я выражаю искренние соболезнования семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации. (…) Мир потерял выдающегося глобального лидера, убежденного сторонника мультилатерализма и неутомимого борца за мир», - заявил генсек ООН.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой.