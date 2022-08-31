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29 минут назад

МАГАТЭ раскрыла планы по работе на ЗАЭС

Никита Бородкин

МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — заявил глава МАГАТЭ перед отправлением миссии на станцию.

Гросси добавил, что главная задача — оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать обстановку.

Напомним, что крупнейшая атомная станция в Европе перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. В Минобороны заявляли, что киевский режим собирается устроить провокацию путем обстрела станции.

В конце августа МАГАТЭ добилась возможности направить свою миссию с инспекцией на объект. Ожидается, что сотрудники организации будут изучать ситуацию на станции с 31 августа по 3 сентября. Сейчас миссия уже направляется к ЗАЭС — утром делегация выдвинулась из Киева.

В мире,Видео,Рафаэль Гросси,МАГАТЭ,
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