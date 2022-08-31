МАГАТЭ раскрыла планы по работе на ЗАЭС

МАГАТЭ хочет организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Это одна из важнейших вещей, которые я хочу сделать, и я это сделаю», — заявил глава МАГАТЭ перед отправлением миссии на станцию.

Гросси добавил, что главная задача — оценить реальную ситуацию и помочь стабилизировать обстановку.

Напомним, что крупнейшая атомная станция в Европе перешла под контроль российских войск в ходе освобождения территории Запорожской области. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС и расположенный рядом город Энергодар. В Минобороны заявляли, что киевский режим собирается устроить провокацию путем обстрела станции.