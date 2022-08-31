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22 минуты назад

Столтенберг выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Газета.Ruиещё 4

Реформы Михаила Горбачева открыли возможность партнерства между Россией и НАТО. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг в связи с уходом первого президента СССР.

Генсек НАТО выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Фото: ReutersReuters

"Исторические реформы Михаила Горбачева привели к распаду Советского Союза, помогли положить конец холодной войне и открыли возможность партнерства между Россией и НАТО. Его видение лучшего мира остается примером", - написал он в Twitter.

Михаил Горбачев, возглавлявший Советский Союз в 1985-1991 годах, умер во вторник в Москве на 92-м году жизни.

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