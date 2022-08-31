В Афганистане празднуют первую годовщину вывода войск США

"Всемогущий Господь, Всевышний, оказал особую милость и содействие нашей правоверной и сражающейся нации, даровав нам великую свободу, завоевание Аллаха Всевышнего, - отметил Муджахид. - Правоверный народ Афганистана вел войну против американских оккупантов, и, в конце концов, вера и благочестие победили, враги были вынуждены бежать. Год назад Афганистан не только избавился от американской оккупации, но и дал образец всему миру. Исламский Эмират Афганистан [так талибы называют свое государство] как представитель законной системы страны и афганского народа еще раз призывает мировое сообщество проводить по отношению к Афганистану разумную политику, уважать волю афганцев, независимость и территориальную целостность нашей страны, ее право на самоопределение. Мы надеемся на позитивное взаимодействие с миром".