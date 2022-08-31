В Афганистане празднуют первую годовщину вывода войск США

Народ Афганистана в среду отмечает первую годовщину освобождения от американской оккупации. Об этом говорится в заявлении представителя захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ), заместителя министра культуры и информации в сформированном талибами временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида. Оно распространено в связи с отмечаемым 31 августа по принятому накануне талибами решению государственного праздника в честь годовщины вывода из Афганистана американских войск.
"Всемогущий Господь, Всевышний, оказал особую милость и содействие нашей правоверной и сражающейся нации, даровав нам великую свободу, завоевание Аллаха Всевышнего, - отметил Муджахид. - Правоверный народ Афганистана вел войну против американских оккупантов, и, в конце концов, вера и благочестие победили, враги были вынуждены бежать. Год назад Афганистан не только избавился от американской оккупации, но и дал образец всему миру. Исламский Эмират Афганистан [так талибы называют свое государство] как представитель законной системы страны и афганского народа еще раз призывает мировое сообщество проводить по отношению к Афганистану разумную политику, уважать волю афганцев, независимость и территориальную целостность нашей страны, ее право на самоопределение. Мы надеемся на позитивное взаимодействие с миром".
По сообщениям афганских СМИ, в среду по случаю праздника состоится военный парад на аэродроме Баграм близ Кабула.
Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, что стало бесславным концом почти 20-летнего присутствия войск США в Афганистане. 7 сентября радикалы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.