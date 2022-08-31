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7 минут назад

В США рассказали, почему Зеленский не сможет захватить Крым

News.ru

Обозреватель американского издания Politico Джейми Деттмер в своей статье написал, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет захватить Крым, потому что столкнется с сопротивлением местных граждан. Журналист добавил, что главе государства придется провести «дерусификацию» на полуострове. Автор материала задается вопросом: будет ли в этом случае Зеленский настаивать на использовании украинского языка.

В США рассказали, почему Зеленский не сможет захватить Крым
Фото: ReutersReuters

В своей речи в день независимости на этой неделе Зеленский пообещал, что киевские силы вернут Крым. Но если этот день наступит, то как Киев подойдет к дерусификации? — заявил Деттмер.

Он отметил, что 65% населения полуострова составляют русские. Согласно переписи населения 2014 года в Крыму проживают 1,49 миллиона человек, которые относят себя к русским.

Зеленский обратился к российским военным на Украине

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее заявил, что украинская подготовка к контрнаступлению на Херсонщине не была секретом для российского командования. Он добавил, что приказ о его планировании отдал президент Украины Владимир Зеленский еще в начале июля. Эксперт отметил, что по переброшенным в регион солдатам ВСУ наносились удары. По его словам, украинские военные хотели прорваться к Бериславу и Новой Каховке, чтобы блокировать пути снабжения через дамбу ГЭС. Шурыгин подытожил, что украинские силы не способны сейчас на такие операции.

В мире,Владислав Шурыгин,Владимир Зеленский,
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