Если бы Киев в ходе боевых действий смог вернуть себе Крымский полуостров и провести там дерусификацию, он бы столкнулся с активным сопротивлением местного населения. Такое мнение выразил обозреватель Politico Джейми Деттмер, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил намерение вернуть Крым под контроль Киева.

Как пишет автор статьи, после начала военного конфликта России и Украины власти Киева начали ликвидировать памятники, посвященные советским и российским деятелям, а также избавляться от топонимов русского происхождения. Кроме того, на Украине исключили русский язык и литературу из школьной программы, а недавно в Раде допустили возможность запрета на ввоз и распространение книг и издательской продукции из РФ.

В связи с этим Деттмер задается вопросом, как именно Зеленский займется дерусификацией Крыма в случае его возвращения. Он указал, что 65% населения Крыма составляют русские, поэтому становится любопытно, будет ли Киев по-прежнему запрещать русский язык и настаивать на использовании украинского.