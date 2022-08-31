На Западе увидели проблему в планах Зеленского по захвату Крыма

Если бы Киев в ходе боевых действий смог вернуть себе Крымский полуостров и провести там дерусификацию, он бы столкнулся с активным сопротивлением местного населения. Такое мнение выразил обозреватель Politico Джейми Деттмер, передает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил намерение вернуть Крым под контроль Киева.
Как пишет автор статьи, после начала военного конфликта России и Украины власти Киева начали ликвидировать памятники, посвященные советским и российским деятелям, а также избавляться от топонимов русского происхождения. Кроме того, на Украине исключили русский язык и литературу из школьной программы, а недавно в Раде допустили возможность запрета на ввоз и распространение книг и издательской продукции из РФ.
В связи с этим Деттмер задается вопросом, как именно Зеленский займется дерусификацией Крыма в случае его возвращения. Он указал, что 65% населения Крыма составляют русские, поэтому становится любопытно, будет ли Киев по-прежнему запрещать русский язык и настаивать на использовании украинского.
Деттмер также считает, что отказ Украины от всего российского только укрепляет антиукраинские настроения в России.