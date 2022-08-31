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20 минут назад

На Западе увидели проблему в планах Зеленского по захвату Крыма

Елена Прошина

Если бы Киев в ходе боевых действий смог вернуть себе Крымский полуостров и провести там дерусификацию, он бы столкнулся с активным сопротивлением местного населения. Такое мнение выразил обозреватель Politico Джейми Деттмер, передает РИА Новости.

На Западе увидели проблему в планах Зеленского по захвату Крыма
Фото: ТАССТАСС

Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил намерение вернуть Крым под контроль Киева.

Как пишет автор статьи, после начала военного конфликта России и Украины власти Киева начали ликвидировать памятники, посвященные советским и российским деятелям, а также избавляться от топонимов русского происхождения. Кроме того, на Украине исключили русский язык и литературу из школьной программы, а недавно в Раде допустили возможность запрета на ввоз и распространение книг и издательской продукции из РФ.

В связи с этим Деттмер задается вопросом, как именно Зеленский займется дерусификацией Крыма в случае его возвращения. Он указал, что 65% населения Крыма составляют русские, поэтому становится любопытно, будет ли Киев по-прежнему запрещать русский язык и настаивать на использовании украинского.

Деттмер также считает, что отказ Украины от всего российского только укрепляет антиукраинские настроения в России.

В мире,Владимир Зеленский,
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