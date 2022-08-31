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1 час назад

Байден назвал Горбачева редким человеком, не боявшимся риска ради будущего

BFM.RUиещё 4

Единственный президент СССР Михаил Горбачев был редким лидером, обладавшим мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения «иного будущего». Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена в связи со смертью последнего генсека ЦК КПСС. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Байден отреагировал на смерть Горбачева
Фото: ReutersReuters

«Когда Горбачев возглавил СССР, холодная война длилась уже около 40 лет, а коммунистический режим в стране держался еще дольше. Мало у кого из высокопоставленных советских чиновников хватило бы смелости признать, что все должно измениться. Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — выразил мнение Джо Байден.

Также американский президент напомнил, что лично встречался с Горбачевым в 2009 году в Белом доме. Тогда он обсудил с последним из генсеков ЦК КПСС взаимодействие России и США по сокращению своих ядерных арсеналов.

«Было легко понять, почему во всем мире у многих он пользуется таким большим уважением. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем тем, кто получил выгоду от его веры в лучший мир», — подытожил Джо Байден.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год.

В мире,Михаил Горбачев,Джозеф Байден,КПСС,
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