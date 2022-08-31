Байден отреагировал на смерть Горбачева

«Когда Горбачев возглавил СССР, холодная война длилась уже около 40 лет, а коммунистический режим в стране держался еще дольше. Мало у кого из высокопоставленных советских чиновников хватило бы смелости признать, что все должно измениться. Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», — выразил мнение Джо Байден.