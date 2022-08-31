Байден вновь попал в нелепую ситуацию

Американский президент Джо Байден перепутал начало Конституции США со словами другого документа – Декларации независимости, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на выступление главы государства в штате Пенсильвания.

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«Мы, народ», – так начинается наша Конституция… декларация», – заявил американский лидер.

Напомним, в Соединенных Штатах три основополагающих документа – Конституция США, Билль о правах и Декларация независимости.