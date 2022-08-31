В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
32 минуты назад

Байден запутался в строках Конституции США

Мир24иещё 1

Американский президент Джо Байден перепутал начало Конституции США со словами другого документа – Декларации независимости, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на выступление главы государства в штате Пенсильвания.

Байден вновь попал в нелепую ситуацию
Фото: ТАССТАСС

«Мы, народ», – так начинается наша Конституция… декларация», – заявил американский лидер.

Напомним, в Соединенных Штатах три основополагающих документа – Конституция США, Билль о правах и Декларация независимости.

Ранее сообщалось, что во время визита в Израиль Байден, выступая в Иерусалиме, перепутал слова и вместо «ужасы Холокоста» сказал «честь Холокоста».

В мире,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители