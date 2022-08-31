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1 час назад

Экс-сотрудник Рейгана Робертс рассказал об ошибке Горбачева

Газета.Ruиещё 5

Бывший помощник министра финансов США в администрации американского президента Рональда Рейгана Пол Робертс заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев ошибочно поверил в обещания США о нерасширении НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экс-сотрудник Рейгана рассказал об ошибке Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Робертса, Горбачев не понимал, как была устроена политика Вашингтона.

"Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых режим [Билла] Клинтона (42-й президент США. – "Газета.Ru") смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", - сказал Робертс.

Он указал, что администрация президента США Джо Байдена расширяет новую холодную войну, которой положили конец Горбачев и Рейган.

В феврале президент России Владимир Путин назвал тщетными попытки России договориться с НАТО о нерасширении альянса на восток.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Горбачев был мужественным человеком. Такой же точки зрения придерживается и президент США Джо Байден. Вместе с тем бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь.

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