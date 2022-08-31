Экс-сотрудник Рейгана рассказал об ошибке Горбачева

Бывший помощник министра финансов США в администрации американского президента Рональда Рейгана Пол Робертс заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев ошибочно поверил в обещания США о нерасширении НАТО . Об этом сообщает РИА "Новости".

"Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых режим [Билла] Клинтона (42-й президент США. – "Газета.Ru") смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", - сказал Робертс.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Горбачев был мужественным человеком. Такой же точки зрения придерживается и президент США Джо Байден. Вместе с тем бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь.