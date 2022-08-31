Экс-сотрудник Рейгана рассказал об ошибке Горбачева

Бывший помощник министра финансов США в администрации американского президента Рональда Рейгана Пол Робертс заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев ошибочно поверил в обещания США о нерасширении НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
По мнению Робертса, Горбачев не понимал, как была устроена политика Вашингтона.
"Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых режим [Билла] Клинтона (42-й президент США. – "Газета.Ru") смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", - сказал Робертс.
Он указал, что администрация президента США Джо Байдена расширяет новую холодную войну, которой положили конец Горбачев и Рейган.
В феврале президент России Владимир Путин назвал тщетными попытки России договориться с НАТО о нерасширении альянса на восток.
Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Горбачев был мужественным человеком. Такой же точки зрения придерживается и президент США Джо Байден. Вместе с тем бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь.