Зеленский обратился к российским военным на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в специальной операции, видеообращение политика опубликовано в его Telegram -канале.

«Наша разведка делает все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ», — уточнил он.

По мнению Зеленского, у российской армии якобы не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области. Он пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожат все склады и технику. Глава государства предложил российской армии два варианта действий.