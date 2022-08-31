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40 минут назад

Зеленский обратился к российским военным на Украине

Lenta.ru

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что каждый российский военный почувствует «украинский ответ» за участие в специальной операции, видеообращение политика опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский обратился к российским военным на Украине
Фото: EPAEPA

По словам украинского лидера, разведка страны активно работает.

«Наша разведка делает все возможное и невозможное, чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ», — уточнил он.

По мнению Зеленского, у российской армии якобы не будет ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области. Он пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожат все склады и технику. Глава государства предложил российской армии два варианта действий.

«Это украинская земля и им остается только две вещи — бежать или сдаться. Мы не оставляем им других вариантов», — обратился он к Вооруженным силам России (ВС РВС РФ).

24 августа Зеленский в ходе выступления на международном саммите «Крымская платформа» пообещал вернуть Крым любыми способами и без консультаций со странами-партнерами.

В мире,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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