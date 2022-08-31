Гуттереш выразил соболезнования семье Горбачёва от имени ООН

«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачёва, единственного в своём роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — приводит РИА Новости заявление Гуттереша.