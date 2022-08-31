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1 час назад

Шольц заявил о долге немцев перед Горбачевым

Lenta.ruиещё 10

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Цитату приводит ТАСС.

Шольц заявил о долге немцев перед Горбачевым
Фото: Michele Tantussi/Pool/ReutersMichele Tantussi/Pool/Reuters

«Михаил Горбачев умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других», — заявил канцлер ФРГ.

Он добавил, что немцы в долгу перед Горбачевым из-за его политики перестройки, которая «заложила основу для преодоления холодной войны» и «воссоединения Европы и Германии».

В России, как считает Шольц, Горбачев не получил того уважения и признательности, коих заслуживал. Германия же «склоняется перед ним», подчеркнул канцлер.

Горбачев умер на 92-м году жизни 30 августа. Сообщается, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

В мире,Олаф Шольц,Михаил Горбачев,
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