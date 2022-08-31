Шольц заявил о долге немцев перед Горбачевым

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего лидера СССР Михаила Горбачева. Цитату приводит ТАСС.

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«Михаил Горбачев умер. Вместе с ним умер смелый реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других», — заявил канцлер ФРГ.

Он добавил, что немцы в долгу перед Горбачевым из-за его политики перестройки, которая «заложила основу для преодоления холодной войны» и «воссоединения Европы и Германии».

В России, как считает Шольц, Горбачев не получил того уважения и признательности, коих заслуживал. Германия же «склоняется перед ним», подчеркнул канцлер.