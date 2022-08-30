В ЕС захотели найти компромисс по визам для россиян

Главу МИД Чехии Ян Липавский заявил, что на неформальном саммите Совета министров иностранных дел стран ЕС в Праге Евросоюз пытается найти компромиссное решение по вопросу выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Отмечается, что ЕС хочет найти решение, которое удовлетворит все 27 стран альянса.

«Мы предложили значительно ограничить выдачу виз гражданам РФ и наблюдаем определенный отклик у наших партнеров», – рассказал Ян Липавский.

Кроме того, сообщается о сдержанном отношении Германии и Франции к инициативе ввести полный запрет на выдачу виз гражданам России. Впрочем, это предложение стран Прибалтики поддержала Чехия.

На данный момент Визовый кодекс Евросоюза не допускает прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Однако ожидается, что в среду главы МИД стран ЕС обсудят возможности изменить кодекс, чтобы иметь возможность прекратить выдачу виз россиянам.