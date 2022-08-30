В Одессе не увидели препятствий для сноса памятника Екатерине II

Одесская областная военная администрация (ОВА) официально уведомила горсовет Одессы, что находящиеся в городе памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия и для их демонтажа разрешений не требуется.
В письме, подписанном заместителем главы ОВА Борисом Волошенковым и опубликованном во вторник украинским каналом "Общественное телевидение", указано, что "памятник Екатерине II и памятник Суворову в установленном законом порядке под охрану государства как объекты культурного наследия не принимались, а значит, для принятия мер по их демонтажу отсутствует необходимость в получении специальных разрешений в Министерстве культуры или других органах охраны культурного наследия".
В документе также отмечается, что "учитывая это, областная военная администрация рекомендует рассмотреть вопрос о демонтаже указанных памятников". Также в ОВА потребовали завершить процесс декоммунизации, переименовав улицы и убрав одесские памятники Владимиру Ленину и Максиму Горькому.
5 июля стало известно, что электронная петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на монумент в честь актера Билли Херрингтона, известного по съемкам в порнофильмах 1990-х годов, набрала 26 185 голосов при 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом. 13 июля вторая петиция о сносе памятника набрала 25 338 голосов. 1 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на обе петиции и попросил власти города рассмотреть вопрос. При этом он отметил необходимость избавиться от объектов, связанных с РФ. Позднее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не поддерживает войну против памятников в условиях, когда ведутся боевые действия, поскольку в текущих обстоятельствах попытка переписать историю города может привести к поляризации общества.