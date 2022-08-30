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32 минуты назад

Москва побеждает: в США раскритиковали политику Запада в отношении России

Илья Родин

Телеведущий Такер Карлсон в статье для влиятельной газеты Independent раскритиковал недальновидную политику западных лидеров в отношении России. Он пояснил, что Москва побеждает как на военном, так и на экономическом поле.

Москва побеждает: в США раскритиковали политику Запада в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карлсон признался, что у него вызывает удивление положение дел на Украине. Он пояснил, что несмотря на все усилия западных стран, Москва побеждает в противостоянии. И это может осознать каждый, если будет руководствоваться логикой, а не эмоциями.

В США признали неэффективность антироссийских санкций

Вместе с тем, глава США Джо Байден постоянно заявляет о том, что будет до тех поддерживать Киев, пока Россия не подпишет договор о капитуляции, уточнил телеведущий.

По мнению Карлсона, такая политика руководства страны «безумна и бессмысленна», она может привести к очень тяжелым последствиям для западных государств.

Европейские политики проявили себя также не лучшим образом, уточнил аналитик. Введенные ими санкции стали основной причиной экономического кризиса. Он подчеркнул, что лидеры ЕС знали, на что идут, но все же ввели ограничительные меры.

Карлсон призвал приложить все усилия для того, чтобы «спасти мировую экономику». В частности, он порекомендовал договориться с Москвой о возобновлении поставок энергоресурсов.

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