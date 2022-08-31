Трампа заподозрили во владении сексуальным компроматом на Макрона

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rolling Stone, среди секретных документов, которые изъяло ФБР в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, может быть “постельный” компромат на президента Франции Эммануэля Макрона.
Как сообщает американский портал со ссылкой на собственные источники, Трамп часто подшучивал над интимной жизнью Макрона.
“Для Трампа это было предметом интенсивного — и безвкусного — интереса в течение многих лет”, – отмечает Rolling Stone.
Трамп не раз заявлял в узком кругу, что у него есть досье на “грязные постельные делишки” Макрона, которое накопали, в том числе, и разведслужбы США, но подробности “шалостей” Макрона он не разглашал.
После обыска в Мар-а-Лаго просочилась информация, что одна из изъятых папок носила название “Информация о президенте Франции”, что сразу же вызвало “трансатлантический ажиотаж”
По словам источников, как французские, так и американские официальные лица бросились выяснять, что Трамп имел на Макрона и правительство Франции, и было ли что-то из этого деликатным по своей природе. Официальные лица обеих стран хотели знать, означает ли это открытие какое-то нарушение национальной безопасности или это просто пикантный отчет.
В посольстве Франции в США на запрос издания ответили, что никаких официальных обращений по поводу загадочной папки они в Белый дом не отправляли. Трамп вообще проигнорировал интерес журналистов.
Rolling Stone припомнил, что Трамп относился к Макрону довольно панибратски, весело называл его “моим парнем” и хлопал по филейным частям. Макрон не возражал. Однако в 2019 году президенты “побили горшки” после того, как Трамп назвал Макрона “занозой в заднице” и “слабаком” на собрании международных послов в Белом доме при ООН, где сцепились между собой представители Ирана, Сирии и НАТО.