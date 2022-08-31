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32 минуты назад

Среди изъятых у Трампа секретных документов может быть информация о сексуальной жизни Макрона

FBM.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Rolling Stone, среди секретных документов, которые изъяло ФБР в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, может быть “постельный” компромат на президента Франции Эммануэля Макрона.

Трампа заподозрили во владении сексуальным компроматом на Макрона
Фото: ReutersReuters

Как сообщает американский портал со ссылкой на собственные источники, Трамп часто подшучивал над интимной жизнью Макрона.

“Для Трампа это было предметом интенсивного — и безвкусного — интереса в течение многих лет”, – отмечает Rolling Stone.

Трамп не раз заявлял в узком кругу, что у него есть досье на “грязные постельные делишки” Макрона, которое накопали, в том числе, и разведслужбы США, но подробности “шалостей” Макрона он не разглашал.

После обыска в Мар-а-Лаго просочилась информация, что одна из изъятых папок носила название “Информация о президенте Франции”, что сразу же вызвало “трансатлантический ажиотаж”

По словам источников, как французские, так и американские официальные лица бросились выяснять, что Трамп имел на Макрона и правительство Франции, и было ли что-то из этого деликатным по своей природе. Официальные лица обеих стран хотели знать, означает ли это открытие какое-то нарушение национальной безопасности или это просто пикантный отчет.

В посольстве Франции в США на запрос издания ответили, что никаких официальных обращений по поводу загадочной папки они в Белый дом не отправляли. Трамп вообще проигнорировал интерес журналистов.

Rolling Stone припомнил, что Трамп относился к Макрону довольно панибратски, весело называл его “моим парнем” и хлопал по филейным частям. Макрон не возражал. Однако в 2019 году президенты “побили горшки” после того, как Трамп назвал Макрона “занозой в заднице” и “слабаком” на собрании международных послов в Белом доме при ООН, где сцепились между собой представители Ирана, Сирии и НАТО.

В мире,Эммануэль Макрон,НАТО,ООН,ФБР,
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