Британские моряки случайно раскрыли секретные данные

Офицеры ВМС Великобритании, проходящие службу на военно-морской базе Фаслейн, непреднамеренно слили в интернет личную информацию. Об этом пишет The Times.

Фото: NATO / CPO FRA C.Valverde NATO / CPO FRA C.Valverde

Отмечается, что британские военные очень активно пользовались сервисом Strava. Они не знали или забыли о том, что в настройках популярного фитнес-приложения следует настроить условия отображения данных подписчика.

В результате в интернет попали их имена, адреса, а также сведения о том, чем они занимались в то время, когда находились на борту способных нести ядерное оружие подводных лодок.