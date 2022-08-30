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16 минут назад

The Times: британские морские офицеры случайно раскрыли секретные данные

Илья Родин

Офицеры ВМС Великобритании, проходящие службу на военно-морской базе Фаслейн, непреднамеренно слили в интернет личную информацию. Об этом пишет The Times.

Британские моряки случайно раскрыли секретные данные
Фото: NATO / CPO FRA C.ValverdeNATO / CPO FRA C.Valverde

Отмечается, что британские военные очень активно пользовались сервисом Strava. Они не знали или забыли о том, что в настройках популярного фитнес-приложения следует настроить условия отображения данных подписчика.

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В результате в интернет попали их имена, адреса, а также сведения о том, чем они занимались в то время, когда находились на борту способных нести ядерное оружие подводных лодок.

Подписчики в комментариях под статьей выразили свое недовольство таким поведением военнослужащих. Они обвинили офицеров в неосмотрительности, неграмотности и пренебрежении служебным долгом.

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