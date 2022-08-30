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29 минут назад

Зеленский заявил, что ждет от МАГАТЭ содействия по "демилитаризации" ЗАЭС

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия по «демилитаризации» Запорожской АЭС, которая перешла под контроль российских Вооруженных сил, передает ТАСС.

Зеленский обратился с просьбой к миссии МАГАТЭ
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

На встрече с делегацией МАГАТЭ Зеленский подчеркнул, что хотелось бы, чтобы это была «не только проверка», потому что «проверка — это только тактические действия». Для Киева важно, чтобы МАГАТЭ озвучило требование о выводе российских сил и возвращении станции под контроль Украины, указал украинский лидер.

Госдума обратилась к украинцам из-за Запорожской АЭС

Ранее Зеленский заявил, что мировому сообществу необходимо давить на Россию и поставить ей ультиматум, чтобы российские войска покинули территорию Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и мощности — находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. С марта станция находится под охраной российских военнослужащих.

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