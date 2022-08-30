Избирком США: Байдена готовят на второй срок

В федеральную избирательную комиссию США поступил запрос на регистрацию движения в поддержку предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена на голосовании 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ. По информации агентства, речь идет о движении «Biden for President», заявка на регистрацию которого была заполнена еще 26 августа.

Фото: Kevin Lamarque/Reuters Kevin Lamarque/Reuters

Как отмечается, в документе Байден и вице-президент США Камала Харрис указаны в качестве основных кандидатов на выборах 2024 года. Однако станет ли действующий президент США кандидатом от своей Демократической партии официально, будет решаться по итогам праймериз демократов.

При этом, по версии Daily Mail, появление заявки от движения в поддержку Байдена является еще одним подтверждением планов политика пойти на второй срок, о чем он сам не раз говорил. В то же время издание подчеркивает, что в Демпартии в последнее время скептически относились к желанию президента из-за его низких рейтингов.