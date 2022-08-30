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1 час назад

Избирком США получил заявку от движения в поддержку переизбрания Байдена

Газета.Ruиещё 5

В федеральную избирательную комиссию США поступил запрос на регистрацию движения в поддержку предвыборной кампании американского лидера Джо Байдена на голосовании 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ. По информации агентства, речь идет о движении «Biden for President», заявка на регистрацию которого была заполнена еще 26 августа.

Избирком США: Байдена готовят на второй срок
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

Как отмечается, в документе Байден и вице-президент США Камала Харрис указаны в качестве основных кандидатов на выборах 2024 года. Однако станет ли действующий президент США кандидатом от своей Демократической партии официально, будет решаться по итогам праймериз демократов.

Опубликовано видео конфуза Байдена с пиджаком

При этом, по версии Daily Mail, появление заявки от движения в поддержку Байдена является еще одним подтверждением планов политика пойти на второй срок, о чем он сам не раз говорил. В то же время издание подчеркивает, что в Демпартии в последнее время скептически относились к желанию президента из-за его низких рейтингов.

Ранее СМИ сообщили, что Байден, возможно, не примет участия в выборах президента в 2024 году.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
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