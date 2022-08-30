В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
19 минут назад

CNN: Зеленский провел переговоры с главой МАГАТЭ

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и провел с ним переговоры. Об этом сообщает пресс-секретарь офиса Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

При этом подробности переговоров не сообщаются.

Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС.

Генсек ООН выступил с призывом по ситуации на Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины неоднократно нападали на Запорожскую атомную станцию в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Под контролем РФ на сегодня находится часть Запорожской области.

В мире,Видео,Рафаэль Гросси,Владимир Зеленский,МАГАТЭ,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители