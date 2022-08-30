«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

При этом подробности переговоров не сообщаются.

Ранее в Кремле сообщали, что ждут миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Тем не менее, группа экспертов международного агентство по атомной энергии прибыла сначала в Киев перед запланированным визитом на территорию Запорожской АЭС.