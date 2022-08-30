Пока вы не уснули: ультиматум американского нефтяного гиганта РФ и новый способ штрафовать водителей

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В России придумали новый способ штрафовать водителей

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил наделить систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС новыми функциями. Как сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль», согласно подписанному документу, дополнить автомобили нужно датчиками ускорения и направления, а также «черными ящиками».

Подобный способ поможет выявлять больше правонарушений и повысит безопасность. Кроме того, решение поможет сэкономить на дорожных камерах, поскольку всю информацию в ГИБДД будет передавать сам автомобиль. Инициатива Лискутова уже отправлена на рассмотрение в Минпромторг.

Американский нефтяной гигант пригрозил России судом

Американская нефтяная компания Exxon Mobil уведомила российских чиновников, что подаст в суд на российское правительство, если компании не позволят выйти из нефтегазового проекта «Сахалин — 1», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий инвесторам из «недружественных» стран совершать сделки с рядом российских предприятий (включая проект «Сахалин — 1») до конца года. Всего за день до подписания указа Exxon Mobil сообщила, что находится в процессе передачи своей 30%-ной доли в операторе проекта «Сахалин — 1» «другой стороне».

Введенный запрет ущемляет права Exxon Mobil и мешает ей безопасно выйти из проекта, говорится в заявлении компании, которое цитирует WSJ. Представитель ExxonMobil Кейси Нортон сообщил изданию, что компания недавно направила российскому правительству уведомление о разногласиях, устанавливающее срок, к которому стороны либо достигают соглашения, либо дело может быть передано в суд.

В Кремле пригрозили ответить на запрет выдачи шенгенских виз россиянам

В случае введения запрета на выдачу россиянам шенгенских виз РФ даст ответ, который будет максимально соответствовать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, идея Евросоюза запретить шенгенские визы для россиян - это очень серьезное решение. В случае принятия, оно будет направлено непосредственно против россиян.

«Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счет. Но будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьезные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших, и, конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут», - сказал Песков.

«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»

«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока-1» с 4:00 по московскому времени 31 августа по 4:00 по московскому времени 3 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

О том, что газопровод временно прекратит работу, концерн сообщил 19 августа. Остановку «Газпром» объяснил необходимостью ремонта единственной рабочей газовой турбины Trent 60. После работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens, концерн пообещал возобновить транзит на августовском уровне, если не обнаружатся технические неисправности двигателя.

Стало известно о ночном разговоре Зеленского и Макрона о миссии МАГАТЭ

Еще одна страна выступила за запрет шенгена для россиян

Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. Слова главы МИД страны Вопке Хукстра передает RTL Nieuws.

По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. Хукстра добавил, что на ближайшем обсуждении стран ЕС визового вопроса для граждан России Нидерланды выступят за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы.

Предсказан конфликт «крупнее и опаснее украинского»

В ближайшие два-три года существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. Таким прогнозом с MK.RU поделился российский политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«И он (конфликт — прим. "Ленты.ру") будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — предрек специалист, добавив, что предсказывать что-либо однозначно невозможно.

Раскрыта уловка ВСУ для «спасения» HIMARS

Вооруженные силы Украины строят копии американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в попытке «ввести в заблуждение российские силы». Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на неназванные источники и фотографии реплик РСЗО.

Отмечается, что украинские военные строят копии из дерева.

Ранее в Пентагоне сообщили о намерении США выделить Украине до $775 млн в рамках военной помощи и предоставить боеприпасы к РСЗО HIMARS.

В Херсоне подорвали автомобиль начальника ГИБДД

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Херсоне произошел взрыв самодельного взрывчатого устройства, под который попал автомобиль начальник местной дежурной части ГИБДД, пишет Telegram-канал Baza. В тот момент в машине находился сам полицейский и его семилетняя дочь. В результате взрыва никто не пострадал.

По сообщениям источника, инцидент произошел утром 30 августа на Паровозном переулке. На месте сработало самодельное взрывчатое устройство, начиненное рублеными гвоздями. В тот момент мимо этого места и проезжал начальник местного ГИБДД. В результате хлопка автомобиль получил различные повреждения.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника полиции».

Кокорину сделали еще одно предложение

Александр Кокорин сохраняет шансы перебраться в кипрский чемпионат.

Сегодня появилась информация, что трансфер форварда «Фиорентины» в «Арис» сорвался.

Тем не менее, по данным Viola News, интерес к 31-летнему нападающему проявляет чемпион Кипра «Аполлон».

Клуб сделал Кокорину предложение и ждет его решение.

Задержан подозреваемый в убийстве отца экс-игрока «Зенита»

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца экс-игрока «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Отец футболиста, 61-летний уроженец Сирии Мансур Абдулфаттах, был убит в ночь на 30 августа в поселке Коробицыно Ленинградской области.